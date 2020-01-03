Bayburt Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Bayburt Belediyesi'nde 2020 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Pekmezci toplantı öncesi 2020 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Yeni bir yıla girmiş olmanın heyecanını yaşarken, yılın ilk meclis toplantımızın hepimiz için, hemşerilerimiz için hayırlı olmasını ve 2020 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Şehrimiz için önemli kararların alınacağı meclis toplantılarımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.