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Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Bayburt Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Bayburt'un Ekmeleddin Bayburdi Caddesinde bordür ve kaldırım çalışması ile Sahilyolu sokakta yol düzenleme çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Sokak ve caddelerde vatandaşların daha rahat hareket etmesi için kaldırım ve yol çalışmaları yapan ekipler şehrin güzel görünmesi için yoğun mesai harcıyor. Kaldırımların vatandaşlar için önemli olduğuna vurgu yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirttiler.

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