Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Belediyenin temizlik ekiplerince tazyikli suyla temizlenen sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Yıkanan sokaklar tozdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor.

Vatandaşlara kirden uzak bir ortam sunmaya çalıştıklarını belirten temizlik ekipleri; "Şehrimizin temiz görünmesi bakımından çaba gösteriyoruz. Şehir genelinde ana arterler, cadde ve sokaklar sürekli tazyikli suyla yıkanıyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı bugün Genç Osman Mahallesi Koruk Caddesi'nde sürdürüyoruz.” dedi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Zahit Mahallesi Kurt Deresi mevkiinde istinat duvarı yapım çalışmaları ile Esentepe Mahallesi'nde bulunan yeni yerleşim alanlarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.