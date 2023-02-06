Bayburt Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Yardım çağrılarının peş peşe geldiği ve vatandaşların yardım etmek üzere seferber olduğu Bayburt'ta, Bayburt Belediyesi de bir yardım kampanyası başlattı. Saat 17.00'ye kadar yardımları kabul edecek olan Bayburt Belediyesi, tamamlanan eksik ihtiyaçların ardından yardım tırını deprem bölgesine sevk edecek.

Bayburt Belediyesinden yapılan yardım çağrısında ise, şu ifadeler yer aldı: "Bugün sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, Bayburt ve birçok ilde hissedilen 10 şehrin etkilendiği depremin ardından Belediyemiz tarafından yardım kampanyası düzenlenmesi kararı alınmıştır. Kuru gıda, kullanılmamış giysi, ısıtıcı, çocuk bezi, mama ve battaniye yardımlarının yapılacağı kampanya çerçevesinde yardımseverler, yardımlarını bugün saat 17.00'ye kadar Bayburt Belediyesine iletebilirler."

Yardımların hemen ardından ise yardım tırı zaman kaybetmeden depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak.