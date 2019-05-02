Bayburt Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımları yıkadı

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde sabahın erken saatlerinden başlayarak basınçlı su yardımıyla işlek kaldırım ve yolları yıkadı. Daha temiz bir Bayburt için sabah erken saatlerden başlayıp gece geç saatlere kadar gerçekleştirilen çalışmalarla kent temiz ve yaşanılabilir hale geliyor. Yıkama ve temizleme çalışması hakkında bilgi veren Bayburt Belediyesi ekipleri, “Hemşehrilerimizin, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Ancak bu sadece bizim çalışmalarımızla olmaz. Biz vatandaşlarımızın da bu konu hakkında bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kaldırım yıkama çalışmalarımız rutin olarak devam edecek” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ise yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.