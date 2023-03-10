Bayburt Belediyesi ekiplerince sokaklar titizlikle temizleniyor

Sıcak havalarda çöplerden yayılan kötü kokuların önüne geçebilmek için ve çevre kirliliğinin yaşanmaması adına ekipler yerlerdeki çöpleri toplayarak, çöp kutuları etrafında ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar park ve bahçelere akın edince, Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkların, bahçelerin çevresinde çalışma yürüterek, çocukların oyun alanlarının temizliğine ve düzenine özen gösteriyor.