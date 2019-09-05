Bayburt Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Eylül ayında yapılacak çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı.

Toplantıda Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı.