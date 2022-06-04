Bayburt Belediyesi "Hüsn-i Hat Müzesi" kuruyor

Hazırlıklarının sürdüğü Hüsn-i Hat Müzesi'nde sergi açmak için Bayburt'a gelen Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Öz, Hattat Hüseyin Sert ve Hattat Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci misafirlerini Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Misafirler ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.

Ziyaretin ardından Bayburtlu Şair Zihni'nin oğlu Hattat Ahmet Revayi'nin isminin verileceği müzeye geçen Başkan Pekmezci ve misafirleri burada incelemelerde bulundular.

Binayı ayrıntılı olarak fotoğraflayan Mahmut Şahin, Hüseyin Öz, Hüseyin Sert ve Ahmet Aydın gezi için emeği geçenlere teşekkür ettiler.