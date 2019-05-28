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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Boks Spor Kulübü haziran ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında hazırlık müsabakalarında karşı karşıya geldi.


Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Salonunda düzenlenen müsabakalar kapsamında takımlar üst minikler kategorisinde karşılaşmalara çıktı.


Karşılaşmaların ardından kısa bir açıklama yapan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ettiklerini belirterek, “İstediğimiz başarılara ulaşmak için bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci ve belediye başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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