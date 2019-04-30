Bayburt Belediyesi Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Trabzon'da düzenlenen müsabakalar kapsamında takımlar 10 farklı sıklette alt ve üst minikler kategorisinde karşılaşmalara çıktı.

Karşılaşmaların ardından kısa bir açıklama yapan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ettiklerini belirterek bu şampiyonada 6 sıklette madalya beklediklerini ifade etti.