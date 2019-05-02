Bayburt Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği'nden dayanışma örneği

Türk Kızılay Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Hümeyra Çelik ve dernek üyeleri emekçiyle dayanışma ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür ve personeli ile bir araya gelerek birlikte çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiler.

Şingah Mahallesi'nde topladıkları çöpleri poşetlere dolduran belediye temizlik personeli ve Türk Kızılay Derneği üyeleri, hem dayanışma örneği sergilediler hem de toplu temizlik yaparak çevre duyarlılığına dikkat çektiler.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başta olmak üzere etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Temizlik İşleri Müdürü Silsüpür, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emeğe saygının, emekçiyle dayanışmanın ve aynı zamanda çevre duyarlılığının en güzel örneğini bizlere yaşatan Türk Kızılayı Bayburt Şubesi'ne, bütün gönüllü dostlarımıza, belediyemizin emekçilerine ve bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Şingah Mahallesi Muhtarı Ferdi Kiki'ye teşekkür ediyorum” dedi.