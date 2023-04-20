Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girilmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesinde bayramlaşma heyecanı yaşandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı.

Personeliyle hasbihal eden Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade ederek Bayburt'a hep beraber hizmet ettiklerini söyledi ve yapılacak hizmetler hakkında tavsiyeler vererek uyarılarda bulundu. Noksanlarıyla ve kazançlarıyla bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Pekmezci, “Bayramdan sonra yoğun bir çalışma temposu içinde olacağız. Herkesin görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tamdır” dedi.

Konuşmasında özellikle ev sahibi olmayan belediye personelinin kooperatif kurularak ev sahibi olması konusunda gelen taleplere de değinen Başkan Hükmü Pekmezci, “Bayburt Belediyesi personeline ait olmak üzere bir kooperatif kuracağız. Bu kooperatife bir yönetim oluşturacağız. Öncelik evi olmayan arkadaşlarımız olmak üzere sonrasında da evi olup da aile bireyleri için ev almak isteyenlerin yararlanabileceği bir kooperatif oluşturmak istiyoruz. Şartları ve başvuru tarihlerini sonra açıklayacağız. Bu vesile ile tekrar hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim ailelerimizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir şekilde nice bayramlar geçirmeyi sizlere ve bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Hükmü Pekmezci daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürleri ve tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personeliyle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.