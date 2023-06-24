Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma coşkusu erken yaşandı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Salonu'nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı. Personelle sohbet eden Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını belirterek, “Bayburt Belediyesi'nin çok değerli personeli, birim amirleri, başkan yardımcıları. Bizler bir ve beraber hareket ettiğimiz sürece Bayburt insanına her daim çok güzel hizmetler edecek güçteyiz. Yaz sezonuyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız ve kış gelmeden hedeflediğimiz çalışmalarımızı sonuçlandırmış olacağız. Rabbim nice sağlıklı günlerde, nice Kurban Bayramlarını birlikte paylaşmayı bize nasip eylesin. Ailelerimizle birlikte sağlık sıhhat içinde güzellikleri paylaşalım istiyorum. Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" İfadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birim müdürleri ve tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personeliyle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.