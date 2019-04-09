Bayburt Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı da Belediye Başkanı Pekmezci, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. İlk olarak encümen, çeşitli komisyonlar ile bağlı bulunan birliklere üye seçimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü.
Yapılan oylamalarda aşağıdaki meclis üyeleri ilgili görevlere seçildi:
Belediye Başkan Yardımcısı
Süreyya Türkmenli
Meclis Başkan Vekilleri
1. Başkan Vekili: Çetin Köse
2. Başkan Vekili: Raif Kalekahyası
Katip Üyeler
Meryem Kılıç (Asil)
Ayşegül Aydın (Asil)
Murat Sezek (Yedek)
Zekeriya Mevlütoğulları (Yedek)
Denetim Komisyonu Üyeleri
Ayşegül Aydın
Meryem Kılıç
Süreyya Türkmenli
İmar Komisyonu Üyeleri
Abdulhamit Karaoğlu
Suat Doğan
Osman Nuri Tuluğ
Cengiz Babaoğlu
Raif Kalekahyası
Plan ve Bütçe Komisyonu
Eyüp Artar
Ayşegül Aydın
Hasan Karakum
Zekeriya Mevlütoğulları
Muzaffer Çeker
Encümen Üyeleri
Abdulhamit Karaoğlu
Suat Doğan
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği
Çetin Köse ( Asil)
Cengiz Babaoğlu (Yedek)
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Suat Doğan (Asil)
Raif Kalekahyası (Yedek)
Doğu Anadolu Belediyeler Birliği
Hasan Karakum (Asil)
Zekeriya Mevlütoğlulları (Yedek)
Çoruh Havzası Kalkınma Birliği
Abdulhamit Karaoğlu
Osman Nuri Tuluğ
Ramazan Aydoğdu