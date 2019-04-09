İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bayburt Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı da Belediye Başkanı Pekmezci, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. İlk olarak encümen, çeşitli komisyonlar ile bağlı bulunan birliklere üye seçimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü.


Yapılan oylamalarda aşağıdaki meclis üyeleri ilgili görevlere seçildi:


Belediye Başkan Yardımcısı


Süreyya Türkmenli


Meclis Başkan Vekilleri


1. Başkan Vekili: Çetin Köse


2. Başkan Vekili: Raif Kalekahyası


Katip Üyeler


Meryem Kılıç (Asil)


Ayşegül Aydın (Asil)


Murat Sezek (Yedek)


Zekeriya Mevlütoğulları (Yedek)


Denetim Komisyonu Üyeleri


Ayşegül Aydın


Meryem Kılıç


Süreyya Türkmenli


İmar Komisyonu Üyeleri


Abdulhamit Karaoğlu


Suat Doğan


Osman Nuri Tuluğ


Cengiz Babaoğlu


Raif Kalekahyası


Plan ve Bütçe Komisyonu


Eyüp Artar


Ayşegül Aydın


Hasan Karakum


Zekeriya Mevlütoğulları


Muzaffer Çeker


Encümen Üyeleri


Abdulhamit Karaoğlu


Suat Doğan


Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği


Çetin Köse ( Asil)


Cengiz Babaoğlu (Yedek)


Türk Dünyası Belediyeler Birliği


Suat Doğan (Asil)


Raif Kalekahyası (Yedek)


Doğu Anadolu Belediyeler Birliği


Hasan Karakum (Asil)


Zekeriya Mevlütoğlulları (Yedek)


Çoruh Havzası Kalkınma Birliği


Abdulhamit Karaoğlu


Osman Nuri Tuluğ


Ramazan Aydoğdu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.