Bayburt Belediyesinden 'Dünya Yetimler Günü' iftarı

Bayburt Belediyesi, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla gelenek haline getirdiği iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı kararla Ramazan ayının 15. gününün 'Dünya Yetimler Günü' olarak kabul edilmesi münasebetiyle Bayburt Belediyesi ev sahipliğinde ve Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği'nin organizesiyle iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programına aynı zamanda davet edilen şehit ve gazi aileleri ile birlikte Bayburt protokolü ve STK temsilcileri yetimlerle bir sofrada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Masaları tek tek dolaşarak davetlilere hoş geldin diyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yetim çocuklar, şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Ezanın okunmasıyla hep birlikte bir sofrada olmanın heyecanıyla açılan iftarın ardından dua edildi.

“Çok anlamlı bir ay içerisindeyiz”

Daha sonra konuşmalara geçilen programda Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, “Çok anlamlı bir ay içerisindeyiz. Bu anlamlı ay içerisinde de çok anlamlı bir gün içerisindeyiz. Bugün şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yetim kardeşlerimizle birlikteyiz. Ramazan'ın ilk günü birlikte iftarımızı açmıştık; bugün ramazanın 15'i yine birlikteyiz” dedi.

“Bu ayda samimiyet var, bu ayda paylaşmak var”

Ramazan ayının bereketli ve hikmetli bir ay olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Ramazan'ın bereketi bu sofralarda kendini hissettiriyor. Ramazan'ın bereketi birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde darda olanları, zorluk içerisinde olanları hatırlıyoruz. Ve imkânımız varsa elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Devlet eliyle de bunu gerçekleştiriyoruz. Gururla ifade ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyada nüfus oranına göre mazlum coğrafyaya en fazla yardım eden ülkelerin başında geliyor. Bu hasleti aziz milletimiz yaşatıyor. Devletimiz de bu hassasiyet doğrultusunda yardım kuruluşları vesilesiyle elinden gelen gayreti en iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Bu ayda samimiyet var, bu ayda paylaşmak var. Bu iftar organizasyonunun gerçekleşmesinde başta Belediye Başkanımızın şahsında Bayburt Belediyesi'ne İHH Bayburt temsilciliğine ve zerre miktar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bir sofrada olmanın derin mutluluğu içerisindeyim”

Bayburt Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, yetim çocuklar, şehit ve gazi aileleri ile aynı sofrada iftar etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rabbime hamdediyorum; bu vatan için can veren kan veren kahramanlarımızın aileleri ile bir sofradayız. Bir yetim Peygamberin ümmeti olarak Rabbime hamdediyorum; yetim kardeşlerimizle birlikte bir sofrada olmanın derin mutluluğu içerisindeyim. Rabbime her zaman hamdediyorum; bizi bu güzel sofralarda bir araya getirdi, sofralarımız şenlendi. Duaların kabul edildiği manevi bir iklimdeyiz. Şu anda ülkemizin dört bir tarafında bu sofraları bulamayan kardeşlerimiz var; Rabbim onlara da nasip eylesin. Biz Bayburt'ta yaşayan insanlar olarak bir aile olmanın mutluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Biz düşüncelerin gergefinde zamanı bu mukaddes topraklarda bize emanet edilen ve bu emaneti en iyi şekilde koruyanlarla birlikte yarınlara daha umutla bakan bir neslin çocukları olarak iftihar ediyoruz. Şairin dediği gibi Toprakta kan olursa,/Uğrunda can olursa,/Canlar kurban olmaz mı?/Adı “Vatan” olursa. O vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin yakınları burada; onların ellerinden öpüyorum. Yetim çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Yarınlarımızın daha umutlu olduğunu görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bu ulvi havada, bu güzel sofrada birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat da yaptığı konuşmada derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Pekmezci'ye şükranlarını bildiren Başkan Polat, ramazan ayında kentteki birçok ihtiyaç sahibine gıda paketi dağıttıklarını, yetim çocukların her zaman yanlarında olduklarını, il genelindeki yoksul ailelere ihtiyaç duydukları eşya ve yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ise kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Bayburt Valisi ve Bayburt Belediye Başkanına teşekkür etti.

Oldukça katılımın yoğun olduğu iftar programında protokol üyeleri tarafından çocuklara hediye takdim edildi.

Yetim çocuklarla şehit ve gazi ailelerin bir araya geldiği iftara Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, siyasi parti ve stk temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.