Bayburt Belediyesi'nden ‘Hoş Geldin Bebek Seti' projesi

Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine ‘Hoş geldin bebek seti' veriliyor.

Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşa dokunacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediyenin çalışmaları arasında yer alan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek seti veriliyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve eşi Aysel Pekmezci Bayburt Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebekler ile ailelerini ziyaret ederek hediyelerini takdim etti ve hayırlı olsun temennisinde bulunarak sosyal bir projeyi daha başlatmış oldular.

Başkan Pekmezci ve eşi tarafından ailelere hediye edilen bebek setinin içinde yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tulum, patik, bebek battaniyesi, biberon, emzik, ıslak havlu, ateş ölçer ve Başkan Pekmezci'nin kaleme aldığı bir de mektup yer alıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek “Hoş Geldin Bebek' projesini başlattıklarını söyleyen Başkan Pekmezci, “Projeyle amacımız hem yeni anne baba olmuş hemşehrilerimizin mutluluklarına ortak olmak hem de belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek. Ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantamızı hediye ettik. Bu çantanın içine yeni doğan bebeğimizle ilgili güzel temennilerimizin yer aldığı bir de mektup koyduk. İnşallah aileleri toplumumuzun yeni fertlerine büyüdüklerinde bu mektubu okurlar. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.

Ziyarette Başkan Pekmezci ve eşi Aysel Pekmezci'ye Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Turhan Şener ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Küçük eşlik etti. Şenay Küçük, ayrıca ziyaret sırasında set içinde bulunan ve Başkan Hükmü Pekmezci'nin yeni doğan bebeklere hitaben yazığı mektubu okudu.