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Bayburt Belediyesi'nden iç ısıtan paylaşım

Korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması üzerine Bayburt Belediyesinden iç ısıtan paylaşım yapıldı.


Minik çocukların Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye sarılarak sevgide bulunduğu paylaşıma “Gözünüz aydın çocuklar. Artık her saat sizleri bekliyoruz” notu eklendi.


Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanmasının ardından alınan kararlar şöyle açıklandı:


“Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22:00'den 24:00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10:00 ila 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı. Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak. Nikah Salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.”

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