Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere "İkametgâhınızı Bayburt'a Alın" kampanyası

Bayburt Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik "İkametgâhınızı Bayburt'a alın. Belediyemizden hediyenizi anında alın" kampanyası başlatıldı.

Bayburt nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan öğrencilere yönelik başlatılan kampanya kapsamında 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikametgâhlarını yaşadıkları şehir olan Bayburt'a aldıran üniversite öğrencilerine çeşitli hediyeler verilecek.

Yaşanılan yerde ikametgâhın bulunmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu da anımsatan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci öğrencilere seslenerek, “Güvenli şehrin huzurlu üniversitesinde öğrenim gören sevgili gençler; Anadolu'nun köklü şehrinde eğitim görmektesiniz. Şehrimiz sosyal ve kültürel yönlerden zengin bir şehir olmasına karşın nüfusunun azlığıyla da şehrimize gelen ödenek payından yeteri kadar yararlanamamaktadır. Gelen ödenek nüfusla orantılı olduğu için siz öğrencilerimizden isteğimiz ikametgâhlarınızı eğitim gördüğünüz şehrimize almanızdır. Bununla ilgili Bayburt Belediyesi olarak ikametini Bayburt'umuza alan öğrencilerimize “Hediyelerinizi de anında belediyemizden alın” adı altında kampanyamız 31.12.2019 tarihine kadar devam etmektedir. Kampanyamızla ilgili detaylı bilgi almak için belediyemize gelebilirsiniz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen üniversiteli öğrenciler ikametgâh ve öğrenci belgeleri ile kimlik fotokopilerini 12 Aralık'a kadar Bayburt Belediyesi'ne vermeleri gerekiyor.