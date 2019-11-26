Bayburt Belediyesi'nden Öğretmenler Günü programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olan ve 1928 yılından buyana her yıl 24 Kasım'da kutlanan öğretmenler günü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından akşam yemeği organizasyonu yapıldı.

Bayburt merkez ile merkeze bağlı belde ve köy okullarında görev yapan öğretmenler onuruna Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Bayburt Vali Vekili Halit Benek, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Recai Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, davetine icabet ettiği için öğretmenler başta olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür etti.

Öğretmenliğin gerçekten kutsi bir görev olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, “Öğretmenlerimiz bizim yarınlarımızdır. Öğretmenlerimiz sevgi, saygı ve merhamet elçileridir. Öğretmenler 82 milyon insanın özlemle beklediği hasretle beklediği bir ve beraber olmanın gerçek mimarlarıdır. Öğretmenler Osman Gazi'yi yetiştiren Şeyh Edebali'dir, öğretmenler Fatih'i yetiştiren Ak Şemsettin'dir. Yarınlarımız mutlu ve geleceğimiz inşallah mutlu olacaktır. Atatürk'ün dediği gibi ‘Öğretmenden ve eğiticiden yoksun bir milletin millet olma vasfını kazanması mümkün değildir.' Onun için biz gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenleri her zaman saygıyla, hürmetle yâd ediyoruz. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü tekrar kutluyorum.” diye konuştu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Karakaşoğlu ise yaptığı konuşmada, eğitime verdiği katkılardan dolayı Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Bu anlamlı günde öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelmemize vesile olan ve katkı sunan sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizler maarif ordusunun çok ehemmiyetli taşlarısınız. Siz olmadan eğitimi sürdürmemiz mümkün değil. Bu anlamda sizlere de eğitime verdiğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Müdür Karakaşoğlu konuşmasının ardından eğitime verdiği maddi ve manevi desteklerden ötürü Başkan Pekmezci'ye plaket takdim etti. Programda ayrıca emekli öğretmen Ahmet Demiröz yıllar önce kaleme aldığı “Meçhul Komutanım, Adsız Öğretmenim” isimli şiirini seslendirdi.