Bayburt Belediyesi'nden şehrin tanıtımına bir katkı daha

Bayburt Belediyesince şehrin tanıtımının yapılmasına katkıda bulunmak adına yaptırılan posta pulları Bayburt PTT Baş Müdürü Mehmet Karabaş tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk'a teslim edildi.

Müdür Karabaş, üzerinde Bayburt fotoğraflarının yer aldığı 2 adet posta pulunun teslimi sırasında Bayburt Belediyesi adına kişisel posta pulu yaptırarak şehrin tanıtımına bulunduğu katkılardan dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş'e teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ise Bayburt'un tanıtılması adına böyle bir çalışma yaptıklarından dolayı PTT Baş Müdürü Mehmet Karabaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.