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Bayburt Belediyesinin çevre çalışmaları hızla devam ediyor

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çevre temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Temizlik işleri Müdürlüğünce mahallerde genel temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, etrafta bulunan çöpleri topladı. Otların bulunduğu alanda da cam, şişe gibi çöpleri toplayan ekipler, yangınlara sebebiyet vermemesi için temizlik çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise çocuk parklarında ot biçme, bakım çalışması yürüterek, çocukların rahatça oyun oynayabilmesi için park alanında yoğun mesai harcadı.

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