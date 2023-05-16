Bayburt Belediyesinin temizlik ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Aynı anda farklı noktalarda temizlik çalışmaları yürüten ekipler, mahalle ve sokak aralarında yıkama çalışmalarına devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve bahçelerde ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunuyorlar. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de mezarlıklardaki yabani otları temizleyerek, çevredeki çöpleri toplayıp, bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerce haşere ve sivrisinek ilaçlaması yapılırken çöp kutularından sızabilecek kötü kokuların önüne geçilmesi adına çalışmalar süratle devam ediyor.