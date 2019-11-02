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Bayburt beyaz gelinliğini giydi

Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.


Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplanırken Bayburt Kent Ormanı'nda mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.

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