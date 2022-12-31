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Bayburt bilek güreşinde Türkiye finallerinde

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi bilek güreşinde Türkiye finallerinde.


Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nisanur Okumuş 50 kiloda sağ kol bölge 2.si olarak Türkiye finallerinde Bayburt'u temsil etmeye hak kazanırken Yaren Çinoçevi 45 kiloda sağ kol bölge 3.sü, Yeşim Avşar 55 kiloda sağ kol bölge 3.sü, Esma Arslan ise 75 kiloda sağ ve sol kol bölge 4.sü oldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diledi.

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