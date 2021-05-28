Bayburt Çinimacin Kalesi Kültür Yolu projesi hayatiyete geçiriliyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan ve başarılı projeler arasında yer alan "Bayburt Kalesi (Çinimaçin) Kültür Yolu Projesi" destek sözleşmesinin imzalanmasının ardından proje hayatiyete geçiriliyor.

Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan ve 150 bin metrekare alana kurulu Bayburt Kalesi, dış yüzeyinde kullanılan mor ve yeşil renkli firuze çinilerinden dolayı, "Çinimaçin Kalesi" olarak adlandırılmakta. Tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi, yürütülen çalışmalarla görkemli görüntüsüne yeniden kavuşturuluyor.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan KUDAKA destekli proje kapsamında yapılması planlanan kale yolu aydınlatmalar, çiniler için tasarlanan tanıtıcı levhalar ile tarihi kalenin çehresinin değiştirilerek önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi hedefleniyor.

Önceki yıllarda yapılan kazı kurtarma, çini montajı ve aydınlatma çalışmalarına ek olarak hazırlanan proje, tarihi yapıyı estetik ögeler ve kültürel değerlerle bütünlük içerisinde ele alan bir güzergâha dönüştürecek. Proje kapsamında kale kapılarına ulaşımın sağlandığı 350 metrelik yol yenilenerek aydınlatılması sağlanacak. Ziyaretçiler için oluşturulacak seyir alanları çeşitli motiflerle bezeli ferforjelerle çevrelenecek.

Çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Cüneyt Epcim, güzergahta incelemelerde bulundu.

Bayburt Kalesinde projeyle ilgili açıklamada bulunan Vali Cüneyt Epcim, “Bugün dünya kaleleri arasında en ihtişamlı kalelerden olarak gösterilen Bayburt Kalemizdeyiz. Bundan önceki yıl çok ses getiren “Bayburt Kalesi Çinileriyle Buluşuyor” projesini gerçekleştirmiştik. Bugün de yine bir başka projeyle karşınıza çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sene kalkınma ajansımızın desteği valiliğimizin öncülüğünde, İl Özel İdaremizin de destekleriyle Bayburt Kalesinde bir yol projesini hayatiyete geçiriyoruz. Çinimaçin Kültür Yolu ismiyle andığımız projemiz kapsamında Bayburt Kalesini önemli bir turizm destinasyon noktası haline getirme çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmayla birlikte kalemizde özellikle Kültür Yolu projesini hayatiyete geçireceğiz. Bu proje kapsamında kültür yolu, yürüyüş yolu yeniden düzenlenmiş olacak. Geçmiş yıllarda çokça eleştiri aldığımız bir konuydu. Bayburt Kalesinin yolu artık çok güzel bir hale gelmiş olacak. Yine Bayburt Kalesindeki korkuluklar paslanmış çok kötü bir görüntüsü vardı. Korkulukların yenilenmesi özellikle aydınlatma noktasındaki problemlerin giderilmesi, yine tarihi dokuyla uyumsuzluk arz eden paslanmış aydınlatma direklerinin yer altına alınarak özel bir projeyi burada gerçekleştireceğiz. Bu projeyle birlikte Bayburt Kalesi çok daha güzel bir noktaya gelmiş olacak” dedi.

Benzer projelerle Bayburt'a ve Bayburt'un kültürel kimliğine hizmet etmek istediklerine dikkat çeken Vali Epcim, projede emeği ve desteği bulunanlara teşekkür etti.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt Müze Müdürü Adem Bedir, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.