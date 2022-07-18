Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni renkli görüntülerle başladı

Bayburt'ta bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyünde bulunan türbesini ziyaret etti.

Dede Korkut'u temsil eden kişi tarafından Dede Korkut alkışlarına yer verilen türbe ziyaretinde, dualar edildi. Türbe ziyaretinin ardından heyet, İstanbul'daki Masat Köyü Derneği'nce tertip edilen şölene katıldı. Masat Köyü Derneği Başkanı Mücahit Köse ve Masat Köyü Muhtarı Ali Paşa'nın yapmış oldukları selamlama konuşmalarının ardından konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir hafta boyunca devam edecek olan şölenlere herkesi davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Burada olmak, sizlerle beraber olmak benim için büyük mutluluk. Rabbime şükrediyorum, Dede Korkut'un makamında dua etmek bizlere nasip oldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum” diye konuştu.

Milletvekili Fetani Battal ise konuşmasında, “Dede Korkut şuurunun ne olduğunu hissetmeye çalışacağız, kültürümüzün derinliklerinden atalarımızın emanet olarak taşıdığı her değeri başımıza taç edip, büyük bir yolculuğu yürüten bu aziz milletin çocukları olarak bu anlı ve şanlı yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz inşallah” dedi.

Bayburt halk oyunları ekibi ve Erhavi halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından Bayburtlu Sanatçı Sezai Seçen sahne aldı. Barlar oynanıp, halaylar çekilen şenliklerde sponsorlara plaketler takdim edildi, davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni, Masat köyünün ardından merkezde gerçekleşen programlarla devam etti. Saray Bahçesi Kent Meydanında gerçekleşen programda Bayburt Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı.

Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'da katılarak halka hitapta bulundu.