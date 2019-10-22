Bayburt DKMP kaçak avcılığa geçit vermiyor

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, kaçak ve yasa dışı avcılığa geçit vermiyor.

Kaçak avcılık ve yasa dışı avcılığa geçit vermeyen Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler kaçak avcılık yapan 71 kişiyi kontrol etti. Usulsüz avlandığı tespit edilen 6 kişiye ekipler tarafından av kabahat suç tutanağı düzenlenerek yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer kaçak avcılık ve usulsüz avlanmaya karşı kontrol ve denetimlerini sıklaştırdıklarını belirttiler.