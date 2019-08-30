Bayburt DKMP kaçak avlanma denetimlerini sıklaştırdı

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, kaçak ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, 17 Ağustos 2019 tarihinde başlayan resmi av sezonu sonrası kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı. Avlanma alanlarında denetim yapan ekipler yasa dışı ve kaçak avlanmaya karşı göz açtırmıyor.

Avcı başına bir günlük avlanma limitleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan açıklamada, avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen günlük avlanma limitlerinin belirtildi. Buna göre kuşlar için; bıldırcın 10, üveyik 3, karatavuk 3, çulluk 5, sakarmeke 4, tahtalı 4, sakarca 3, suçulluğu (bekasin) 1, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2 adettir. Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda 6 adettir. Memeliler için; yabani tavşan 1, adatavşanı 2, yaban domuzu 2, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 adet olarak belirlendi.

Kota bitince avlanmak yasak

Genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar, Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından belirlenen avlanma günlerinde avcılar “Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilecek. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanılmasının yasak olduğu belirtildi.