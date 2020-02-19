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Bayburt DKMP yaban hayvanlarını unutmuyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt’ta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt'ta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmuyor.


Bayburt'ta yaşanan ağır kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yiyecek bırakılmaya devam ediliyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılamasına engel oluyor. Bundan dolayı DKMP ekipleri hayvanlara buğday, ekmek gibi yiyecekler bırakmaya devam ediyor. Yemleme çalışmalarıyla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonun da desteklenmesi amaçlanıyor.


Bayburt DKMP Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için müdürlüğümüz tarafından çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

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