Bayburt DKMP'den okullarda doğa eğitimi

Bayburt DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri Bayburt Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu ile Fatih Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu'nun 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine, tabiatı koruma, nesli tehlike altında olan türler, hayvan sevgisi, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı. Öğrencilerin dikkat ve ilgi ile dinlediği, eğitimlerde, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatına ait bilgiler, yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedeflendiği belirtilen eğitimlerin kent genelinde devam edeceği bildirildi.