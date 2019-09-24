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Bayburt Emniyet Müdürü Er'e veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er için veda yemeği düzenlendi.


Düzenlenen yemeğe Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve vali yardımcıları katıldı.


Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, günün anısına Emniyet Müdürü Sezayi Er'e plaket takdim etti.

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