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Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor

Soğuk hava ve sisin etkili olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinden Bayburt’ta, Doğu Anadolu’da da Erzincan ve Erzurum çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Soğuk hava ve sisin etkili olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinden Bayburt'ta, Doğu Anadolu'da da Erzincan ve Erzurum çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet şeklinde esmesi bekleniyor.


‘Kar erimesi ve çığ uyarısı'


Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt'ta 11, Erzincan'da 7, Erzurum'da 16, Kars'ta 17, Ağrı'da 9, Iğdır'da 6, Ardahan'da 18 derece olarak kaydedildi.


Kar kalınlığı da Palandöken Kayak Merkezinde 103, Bayburt Kop Kayak Merkezinde 33 santimetre olarak ölçüldü.

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