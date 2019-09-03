Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgesi Doğalgaz da zam şampiyonu

Erzincan, Bayburt ve Erzurum Bölgesi'ndeki (TRA1) bir önceki aya göre artış, Türkiye oranının altında olurken Doğalgaz da zam şampiyonu oldu.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) istatistik bölgesinde Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,63, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,48 artış gerçekleşti.

Erzincan, Bayburt ve Erzurum (TRA1) bölgesi Doğalgaz da zam şampiyonu

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Ağustos ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta geçen ay yüzde 17,21 artış oranıyla doğalgaz zam şampiyonu olurken, bunu yüzde 16,22 oranıyla sarımsak, yüzde 14,30 oranıyla salatalık, yüzde 11,40 oranıyla spor ayakkabısı (çocuk için), yüzde 4,59 artış ile mücevher (Altın) takip etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesindede en çok sivri biber ucuzladı

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Ağustos ayında fiyatı düşen ürünlerin başında sivri biber geldi. Ağustos ayında sivri biber yüzde 31,50 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 21,37'lik düşüş ile karpuz izledi. Ağustos ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 15,09 ile tavuk eti, yüzde 10,11 ile çanta (kadın için), yüzde 5,33 ile LPG dolum ücreti yer aldı.

Türkiye verilerine göre; Aylık en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,94 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20,98, ev eşyası yüzde 20,13, lokanta ve oteller yüzde 18,52 ve eğitim yüzde 17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,16 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti.

Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.