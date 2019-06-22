Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor

Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta Gümüşhane'nin Köse İlçesi Salyazı Köyü sınırları içerisinde yer alan havalimanında çalışmalar 150 kişilik ekip ve 100 araçla aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının 2021 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Ana pistin 3 bin metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip olacağı havalimanında altyapı inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Proje tamamlandığında 36 bin metre karelik apron ile 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak.

Projenin son durumu hakkında yüklenici firma Bayburt Grup yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, çalışmaların sürdürüldüğü alanda incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, Bayburt - Gümüşhane Havalimanı'nın başta bu iki İl olmak üzere bölgedeki diğer iller açısından da önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Bayburt ve Gümüşhane illerine gerçekleştirdiği ziyarette projenin müjdesini verdiğini anımsatan Vali Pehlivan, “İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşallah bir iki yıl içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Başta Bayburt ve Gümüşhane illerimiz olmak üzere bölgemizdeki diğer illere de önemli sosyo ekonomik katkılar sağlayacak. Gurbetçilerimiz memleketlerine çok daha kısa zamanda, daha konforlu bir şekilde ulaşabilmek için projenin bitmesini dört gözle bekliyorlar.” dedi.

Projeye yatırım düşüncesi olanların da yakın ilgi gösterdiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Gerçekten önemli ve büyük bir yatırım. Büyükşehirlerden bölgeye yatırım yapmak isteyen hemşerilerimiz var. Havalimanının tamamlanmasıyla bu doğrultuda bir hareketlilik de olacaktır. Bayburt Gümüşhane Havalimanı coğrafyası, fiziki koşulları ve iklim şartları açısından güvenli bir yerde konuşlanıyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Erzurum, Erzincan ve Trabzon'a iniş yapamayan uçaklar öncelikle burayı tercih edecektir. Bölgedeki havalimanlarına alternatif olması bakımından da stratejik bir konuma sahip. Bir çok boyutuyla bu büyük yatırım illerimize ve bölgemize değer katacak, ivme kazandıracaktır. Bu vesile ile projenin hayata geçmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve Strateji ve Bütçe Başkanımıza ilimiz Adına teşekkürlerimi sunuyor, yüklenici firma çalışanlarına, kontrol ekibine başarılar diliyorum.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Devlet Su İşleri 226. Şube Müdürü Recep Ergen ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.