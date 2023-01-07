Bayburt güne beyaz örtüyle uyandı

Gece yarısı başlayan kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü.

Yeni yılın ilk karıyla birlikte kuru soğuk yerini ılıman havaya bıraktı. Bayburtlulara göre ise bu sene kar, Bayburt'a geç yağdı. İstanbul'dan Bayburt'a hasta ziyareti için gelen Sadi Kurcan isimli vatandaş, sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kar sürprizi karşısında mutlu olduğunu söyleyen Kurcan, "Dün itibariyle Bayburt'a geldim, hasta ziyareti için gelmiştim. Bugün de böyle bir sürprizle karşılaştık çok güzel oldu, her taraf bembeyaz. Bayburt'a yılın ilk karı yağdı, inşallah hayırlısı olur. Buradakilere göre kar bu sene geç yağdı. Daha önceden, eskiden biraz daha erken yağardı. Kasım'ın 15'inden sonra yağardı bu sene biraz gecikti, hayırlısı olur inşallah, bereketli olsun" dedi.

Selami Kaya isimli bir diğer Bayburtlu ise, yine Bayburt'ta önceden kar yağışının Kasım ayının ortalarında görüldüğünü belirterek, "Bayburt'a kar yağması geç oldu ama inşallah faydalı olur. Daha önceden 15 Kasım gibi yağardı, neredeyse 2 ay geç yağdı bu sene. İklim değişikliği deniliyor ama yine de pek bilgim yok. Kar yağdığı için mutluyum, çiftçilerimiz için kar yağışı gerekli bir hava olayı" ifadelerini kullandı.