Bayburt için fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bayburt çevrelerinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bayburt çevrelerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda ve eğimli yerlerde kar erimeleri ve çığ tehlikesi ile birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.