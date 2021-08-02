Bayburt için ‘kızıl elma' denilen proje hayata geçiyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ile alakalı, “Bayburt için ‘kızıl elmamız' dediğimiz projemiz hayata geçtiğinde hemşerilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak.” dedi.

Musluklardan daha sağlıklı ve kaliteli su akmasını sağlamak amacıyla Bayburt Belediyesi tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan içme suyu arıtma tesisi projesi kapsamında Bayburt merkeze bağlı Gez köyü yakınlarında sondaj ve zemin etüdü çalışması başlatıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin verdiği bilgide, “Bayburt'umuzun en büyük sorunlarından biri olan şehir şebekesi içme suyunun sertlik oranındaki problemini inşallah çözüyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz kapsamında saha çalışması aşamasına geldik. Gez köyümüz yakınlarında başlattığımız sondaj ve zemin etüdüyle birlikte projemizi hızlandıracağız. Yılsonuna kadar tamamlamayı amaçladığımız projemizi ihaleye çıkararak içme suyu arıtma tesisimizin inşasına başlamış olacağız. Bayburt için ‘kızıl elmamız' dediğimiz projemiz hayata geçtiğinde hemşerilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak. İnşallah evlerimizin çeşmelerinden akan su, pet şişelerde satılan su kalitesinde olacak. Bayburt'un kronikleşen sorunlarından birine daha son vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.