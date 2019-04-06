Bayburt İl Müftüsü Başoğlu, sosyal medyanın olumsuzluğuna dikkat çekti

Müftü Başoğlu, “Bugün bir oyunla intihar eden evlatlarımız var” dedi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Kardelen Tv'de yeni iletişim sistemleri ve sosyal medya bağlamında birlikte yaşama ahlakını anlattı. Sosyal medya çıkmadan önce imrenilen köy ortamı gibi birlikteliğin olduğunu kaydeden Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, “Biz önceden şunu derdik. Köy ortamı gibi var mı? Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini seviyor. Herkes birbirinin yardımına koşuyor. İmece usulümüz vardı köylerde. Sonradan apartmanlara taşındık. Aynı apartmanda oturan insanlar birbirine selam vermiyor. Bu ne olacak derken birde 82'den itibaren bir internet dünyası, sosyal medya ve benzeri çıkmaya başladı. Bir baktık ki biz televizyonu, dünyayı küçük bir köy haline getirdi derken artık sosyal medya anında bir olay meydana geliyor ve anında çok büyük kitlelere yayılıyor” diye konuştu.

Sosyal medyanın iyi manada kullanılırsa faydalı kötü mana da ise çok zararlı olduğunu ifade eden Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, “Sosyal medya böyle bir hale dönüştü. Bunu iyi manada da kullanabiliriz. Kötü manada da kullanabiliriz. Tıp ki kendi nefsimizi iyiye yöneltebildiğimiz gibi kötüye de kullanabiliriz. Sosyal medyada en basitinden şöyle bir olay var. İnsanı kendisinden farklılaştırıyor. İnsanlar gerçekte olmayanları hayal ettikleriyle yansıtıyor sosyal medyada. Sosyal medya insanları tabiri caizse münafıklaştırıyor. Sanal ortam. Kendi özgür, doğru bilgileri vermiyor. Günümüzde herkes elinde telefonlarla uğraşıyor. Biz toplumun en küçük bireyi olan ailede bile artık sıkıntı yaşıyoruz. Evde anne ayrı oturuyor, baba ayrı, çocuklar ayrı oturuyor. Herkes başka bir dünyada. Herkes dağılmış. Dolayısıyla sosyal medyanın zararları bunlar. İslam toplumu güven toplumudur. Bugün cep telefonları benzeri tabletimiz, bilgisayarımız her biri kendimizin. Şifrelerimiz var. Kadın kocasından bilgilerini gizliyor. Her türlü mahremiyeti eşine açabiliyor telefonun şifresini eşine açamıyor. Neden. Acaba bu telefonda yanlış bir şey yapmışım mıdır. Biz sosyal medyayı doğru kullanırsak bize faydalıdır. Ancak biz bugün öyle hale geldik ki çocuklarımızla dip dibeyiz ama çocuklarımız bizim yanımızda değil. Eşimizle yan yanayız ama eşimiz yanımızda değil. Bugün bir oyunla intihar eden evlatlarımız var.” şeklinde konuştu.