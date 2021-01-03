İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt İl Özel İdarespor kendi evinde galip geldi

TFF 2.

Lig Kımızı Grup'ta oynanan erteleme maçında Bayburtspor İl Özel İdarespor kendi evinde Tarsus İdman Yurduspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.


Genç Osman Stadyumundaki maça hızlı başlayan Bayburt İl Özel İdarespor 45. dakikada Yener Arıca'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında sonucunu belirleyen gol oldu.


İkinci yarıda maçtan gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-0 Bayburt İl Özel İdarespor'un galibiyetiyle sona erdi.


Bayburt İl Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 14'e çıkardı.


Bayburt İl Özel İdarespor 6 Ocak 2021 Çarşamba günü deplasmanda Pendik sporla karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.