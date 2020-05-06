Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Çölyak hastalığının tek tedavisi glütenden uzak sıkı bir diyettir”

İlker Hanci, “Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glütenden uzak sıkı bir diyettedir” dedi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla açıklama yapan İlker Hanci, Çölyak hastalığının her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan birinin olduğunu kaydetti. Çölyak hastalığıyla ilgili bilgiler veren Hanci, “Çölyak hastalığı bağırsaklardaki sindirimi sağlayan tüysü oluşumlar denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir alerjik sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan glüten isimli bir protein neden olmaktadır. Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Çölyak hastalığı yaşam boyu süren gıda alerjisidir. Günümüzde insanoğlunun en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.

“Çölyak hastalığı teşhisi zor olan bir hastalıktır”

Çölyak hastalığının farklı hastalıklara da yol açabileceğini söyleyen Dr. İlker Hanci, hastalığın çocuklarda ve yetişkinlerde farklı belirtiler gösterebileceğini ifade etti. Hanci açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Örneğin erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilmemiş laktoz alerjisi gibi hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğinden karıştırılabilir. Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır.

Yetişkinlerde görülen belirtiler ise karın bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması, ishal, kusma, bezginlik, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, büyüme geriliği, ağız içinde oluşan aftlar, iştahsızlık, gaz şikâyetleri, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik ve ciltte kaşıntılı döküntüler olarak belirtilmiştir.

Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glütenden uzak sıkı bir diyettir. Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar ve yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca marketlerde satılan hazır gıdaların içeriklerine dikkat etmelidirler. Mutlaka glüten içermeyen gıdalar tüketmeliler”