Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemeli”

İlker Hanci, “Aşırı tuz tüketimi böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Günlük tuz tüketimi 5 gramı aşmamalıdır. Tüketilen tuz iyotlu olmalıdır” dedi.

9-15 Mart “Tuza dikkat haftası” olması dolayısıyla açıklama yapan İlker Hanci, Dünya Sağlık Örgütü'nün kişi başı tuz tüketimini günlük 5 gramın altında önerdiğini kaydetti. Tuzla ilgili bilgiler veren Hanci, “Tuz, besinlerin doğal bileşiminde bulunduğu gibi deniz tuzu ve kaya tuzu olarak da elde edilir. Genel olarak tuz sodyum ve klorürden oluşur. Sodyum klorür içeriği tüm tuzlarda yaklaşık olarak aynıdır. Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar; gün içinde tüm besinlerimizle aldığımız tuzu da kapsamaktadır. Diyetimizdeki çok fazla tuzun kan basıncını arttırarak inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini biliyoruz. İnme ve kalp hastalıkları da dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olarak gösterilmektedir” diye konuştu.

“Tüketilen tuz iyotlu olmalıdır”

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, 2017 çalışmasına göre günlük kişi başı tuz tüketiminin 10,2 gram olduğunun saptandığını kaydeden Hanci, “Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberine göre aşırı tuz tüketimi kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Tuz tüketimi 5 gramı aşmamalıdır. Bu değer Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır. Bazı ülkelerde ana tuz kaynağı birey tarafından yemeklere eklenen tuzdur. Ancak bu sadece tuzluktan gelmez. Soya sosu gibi tuzlu soslardan gelebilir. Dünyada birçok ülkede alınan tuzun büyük kısmı, işlenmiş, ambalajlı gıdalarda ekmek, kahvaltı gevrekleri veya hazır yemekler gibi veya restoran yemeklerinde, kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan gelmektedir. Sağlık profesyonelleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlar gıda ve içecek sektörü, lokantalar, restoranlar ve hatta bireysel olarak besinlerimizin içerdiği yüksek tuz ve bunun sağlığımıza zararlı etkileri konusunda farkındalığımız yüksek olmalıdır” ifadelerini kullandı.