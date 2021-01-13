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Bayburt itfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın ve trafik kazalarına müdahalede her zaman hazır olmak adına eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.


Eğitim faaliyetleri kapsamında Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) koordinasyonuyla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amiri Emin Uzun, İtfaiye Eğitim Çavuşu Erdinç Yıldırım ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Temsilcisi Aydın Alış'tan oluşan ekip tarafından Bayburt İtfaiyesi'ne eğitim verildi.


Yangın ve trafik kazalarında yapılacak müdahalelerin konu alındığı eğitimde ekiplerimiz teorik bilginin yanı sıra pratik olarak da uygulamalarda bulundular. Eğitimleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de takip etti.


Burada açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, “İtfaiye teşkilatı şehrimizin en önemli birimlerinden biridir. Bizde bunun farkındayız ve teşkilatımızın her zaman hazır olması adına eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimlere oldukça önem veriyoruz. Çünkü itfaiyemizin her görev için oldukça donanımlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun itfaiye teşkilatımız her zaman görevine hazır ve teyakkuzda” diye konuştu.

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