Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey anıldı

Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ermeni tehciri zamanında Bayburt Kaymakamlığı görevinde bulunan ve Ermenilerin attığı iftiralar sonucu idam edilen Şehit Kaymakam Nusret Bey, ismini taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, ve kurum müdürleri katıldı.

Anma töreninde ilk olarak şehit kaymakamın özgeçmişi okundu. Tören daha sonra İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun yaptırdığı dua ile sona erdi.