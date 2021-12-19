Bayburt kent merkezi beyaza büründü, çocuklar kartopu keyfi yaşadı

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentte çocuklar kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Kar yağışıyla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını kaydırarak maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kardan kayganlaşan güzergâhlarda belediye ekipleri temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de ekiplerin çalışmalarına eşlik etti.

Kar sürücüler için çileye dönüşürken çocukların eğlence kaynağı oldu. Gece saatlerinde evlerinden dışarı çıkan çocuklar arkadaşlarıyla birlikte uzun süre kartopu oynayarak neşeli dakikalar geçirdiler.

Kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt- Erzurum kara yolu Kop dağı geçidi mevkiinde sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet eden ekipler, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

‘Meteorolojik uyarı'

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Anadolu'nun batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Doğu bölgelerimizde beklenen yağışların 19 Aralık 2021 pazar günü Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar (15-35 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.