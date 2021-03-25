Bayburt Kent Müzesine kavuşuyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan ve Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan “Bayburt Kent Müzesi (BAKEM)” projesinin protokolü imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.

Toplam yatırım tutarı 3,6 milyon TL olan proje kapsamında, Bayburt'ta bulunan en önemli tescilli taşınmaz kültür varlıklarından biri olan Bayburt Kız Meslek Lisesi eski binasının özgün bir kent müzesine çevrilmesi ve bu sayede şehrin turizm çekiciliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye'de kent müzesi olmayan 4 ilden birisi olan Bayburt, kent müzesine kavuşacak ve bu sayede kentin turizmden elde ettiği gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına ve sosyo-ekonomik gelişimi ile bölgesel kalkınmasına katkı sağlanacak.