Bayburt Kırklartepe Barajı'nda yüzde 90 fiziki gerçekleşme

Bayburt'ta yapımı devam eden Kırklartepe Barajı'nda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, DSİ'nin Bayburt'a yaptığı yatırımlarla münbit toprakların suyla buluşturulmaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede yapımı süren Kırklartepe Barajı'nda çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 45 metre yükseklikte inşa edilen, yaklaşık 20 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı kaydedildi.

Bayburt'ta çalışmaları devam eden ve maliyeti 75 milyon lira civarında olan Kırklartepe Barajı'nın tamamlandığında 57 bin 80 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasının sağlanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Barajın tamamlanarak sulama projesinin de hizmete alınması ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bayburt'un vizyon projelerinden biri olan Kırklartepe Barajı inşaatı tamamlandığında, 57 bin 80 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj inşaatımızda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup barajın 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflenmektedir.”