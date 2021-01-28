İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt Kırklartepe Barajı'nda yüzde 90 fiziki gerçekleşme

Bayburt’ta yapımı devam eden Kırklartepe Barajı’nda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bayburt'ta yapımı devam eden Kırklartepe Barajı'nda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, DSİ'nin Bayburt'a yaptığı yatırımlarla münbit toprakların suyla buluşturulmaya devam ettiği belirtildi.


Bu çerçevede yapımı süren Kırklartepe Barajı'nda çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 45 metre yükseklikte inşa edilen, yaklaşık 20 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı kaydedildi.


Bayburt'ta çalışmaları devam eden ve maliyeti 75 milyon lira civarında olan Kırklartepe Barajı'nın tamamlandığında 57 bin 80 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasının sağlanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Barajın tamamlanarak sulama projesinin de hizmete alınması ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bayburt'un vizyon projelerinden biri olan Kırklartepe Barajı inşaatı tamamlandığında, 57 bin 80 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj inşaatımızda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup barajın 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflenmektedir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.