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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü münasebeti ile Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesin de yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta afet ve acil durum alanında farkındalık artırma ve eğitim çalışmalarının yalnızca sivil savunma tedbirleri ile sınırlandırılmayarak kapsamın doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tüm tehlike süreçlerini içine alacak şekilde genişletilmesi amaçlanmakta. İtfaiye personeli tarafından yangın ve yangına müdahale konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulamalı olarak yangına müdahale şekilleri öğrenciler ile paylaşıldı.


Tatbikat öğrenciler tarafından da bizzat yangın söndürme uygulamaların gerçekleştirilmesi ile sona erdi.

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