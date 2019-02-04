Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetim kurulundan rektörlüğe ziyaret

Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret ettiler.

Akademi ve sivil toplum ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette, kültürel projeler üzerine müzakereler gerçekleşti. Rektör Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Durmuş ve beraberindeki yönetim kurulu temsilcilerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Durmuş ise, dernek organizasyonunu temsilen Bayburt Üniversitesi'ne ve Rektör Coşkun'a teşekkürlerini ileterek, kadim Bayburt kültürünün yaşatılması için birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.