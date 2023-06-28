Bayburt Kurban Bayramı'nda sessizliğe büründü

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bayburt sessizliğe büründü, cadde ve sokaklar boş kaldı. Mahalle aralarında, sokaklarda olduğu gibi Bayburt'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de sessizlik hakimdi.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu, yer yer trafiğin durma noktasına geldiği ve her zaman kalabalık olmasıyla bilinen Cumhuriyet Caddesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boş kaldı.

Memleketlerinde Kurban Bayramı'nı geçirmek isteyen gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle birlikte Bayburt'ta insan yoğunluğu bir hayli artmıştı. Dün Arife gününde de gecenin geç saatlerine kadar hareketliliğini koruyan Bayburt'ta, bu sabah kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlar evlerine çekilince sokaklar sessizliğe büründü.

Hem yaya, hem de araç trafiğiyle bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde ise görevi başında olan güvenlik güçleri, belediye temizlik işçileri ve park halindeki araçlar göze çarpıyor.