Bayburt Kurtuluş Spor yaz okulu projesini duyurdu

Kentte 5 ile 15 yaşında ki kız ve erkek çocuklarını futbolla tanıştırmayı amaçlayan projeye mayıs ayında start verilecek.

Hem kız hem erkek öğrencileri futbolla tanıştıracak hem de bireysel becerilerinin açığa çıkmasını sağlayacak proje ile Bayburt futbol konusunda bir adım önde olacak.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Kurtuluş Spor Başkanı Ali Vahit Atıcı; “Futbol, dünya genelinde spor dalları arasında en yaygın olanıdır. Dünyanın büyük bir bölümü hem tribünde hem de saha içinde oyuncu olarak, bu spora katkıda bulunurlar ülkemizdeki kulüplerin çoğu dernek çatısı altında yönetilen, kulüp başkanlarının kendisini kulübün sahibi olarak gördüğü bir yönetim yapısı ile yönetilmektedir. Fakat son zamanlarda büyük kulüplerin önderliğinde şirketleşme hız kazanarak, modern, saydam ve Avrupa standartlarına göre hazır bir hale gelmiştir. Fakat ülkemizde, en büyük faktörün sistemli ve doğru uygulanmamasından dolayı, sportif anlamda başarının ortaya çıkmadığı görülmektedir. Bu faktör; altyapıdır. Ülke futbolunun gelişmesi için öngörülen yol, Avrupalı ülkelerin yıllar önce keşfettiği ve uyguladığı altyapı yatırımıdır. Türk futbolunun belli bir standarda ulaşması da altyapı yatırımından geçmektedir.

Bizde Kurtuluş Spor olarak bu yatırımları yapmayı ve bunun sonucunda şehrimizi bir futbolcu yetiştirme merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Şehrimizde altyapı adına ilk defa yaz okulu projemizi hayata geçiriyoruz”

Ali Vahit Atıcı, "Spor okulumuzla çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmayı, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocukların psikomotor gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşmesini, iletişim becerilerini geliştirmesini, ekip çalışmasını, kendine güven duygusu kazanmasını ve problem çözme becerilerine katkı sağlaması amaçlayacağız. Futbol okulları ülkemizde uzun yıllardır var olan yapılardır. Günümüzde genel olarak çocuklarının futbolla tanışmasında ilk adım olarak futbol okulları dikkat çekmektedir. Büyükşehirlerde bu tür projelerin hayata geçmesi sonucunda on binlerce çocuğu futbola ya da yetenekli ve ilgisi olduğu diğer branşlara yönlendirmeler gerçekleşmiştir. Bu projeler ışığında biz Bayburt'ta öz kaynak modelini kullanarak bu toprakların çocuklarını tıpkı bir Hakan Çalhanoğlu gibi dünyaya tanıtma idealinde gerçekleştireceğiz. Projemizin içeriğini Türkiye Futbol Federasyonu'nun üzerinde hassasiyetle durduğu denetim ve bilgi temeli üzerine oluşturacağız. Sporcularımızın aynı zamanda eğitim süreçlerini takip edip okul ve spor arasında köprüler kuracağız.

Öncelikle mayıs ayından itibaren sadece hafta sonuna özel 10-15 yaş aralığında erkek, 12-15 yaş aralığında kız çocuklarımızı ücretsiz bir şekilde futbolla tanıştırmayı ve devamında branşlaştırmayı hedefliyoruz. Okulların yaz tatiline girmesiyle beraber aynı yaş grubunda haftanın beş günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde futbol okulumuz aktif olarak hayata geçecektir. Kayıt yapan tüm sporculara ilgili kıyafetler verilecektir.” diye konuştu.